В Рязани пенсионер на автомобиле сбил несовершеннолетнего пешехода
Молодой человек обращался за медпомощью.
В Рязани пенсионер на автомобиле сбил несовершеннолетнего пешехода. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Инцидент произошел 2 мая, примерно в 08:07, напротив дома № 63 по улице Октябрьская. По предварительной информации, 66-летний житель Рязанского района за рулем «Ниссан Кашкай» совершил наезд на 17-летнего молодого человека.
В результате происшествия несовершеннолетни с различными травмами обращался за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.