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В Рязани пенсионер на автомобиле сбил несовершеннолетнего пешехода
Молодой человек обращался за медпомощью.

В Рязани пенсионер на автомобиле сбил несовершеннолетнего пешехода. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инцидент произошел 2 мая, примерно в 08:07, напротив дома № 63 по улице Октябрьская. По предварительной информации, 66-летний житель Рязанского района за рулем «Ниссан Кашкай» совершил наезд на 17-летнего молодого человека.

В результате происшествия несовершеннолетни с различными травмами обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.