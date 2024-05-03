В Рязани пенсионер на автомобиле сбил несовершеннолетнего пешехода

Молодой человек обращался за медпомощью.

В Рязани пенсионер на автомобиле сбил несовершеннолетнего пешехода. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инцидент произошел 2 мая, примерно в 08:07, напротив дома № 63 по улице Октябрьская. По предварительной информации, 66-летний житель Рязанского района за рулем «Ниссан Кашкай» совершил наезд на 17-летнего молодого человека.

В результате происшествия несовершеннолетни с различными травмами обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.