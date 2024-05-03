В России хотят ввести возможность продажи красивых госномеров

Это поможет пополнить федеральный бюджет.

В России хотят ввести возможность продажи красивых госномеров. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщили «Известия».

Предложение вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко внесли депутаты Госдумы.

Они сообщили, что после начала специальной военной операции произошел колоссальный рост цен на регистрационные знаки с буквами СВО. Их стоимость начинается от 150 тыс. рублей и может достигать 5 млн.

При этом в направленном документе подчеркивается, что российский рынок «красивых» номеров является масштабным, но его объем до сих пор не оценен специалистами.

Депутаты рассчитали, что в случае введения госрегулирования за первый год госбюджет может получить до 35 миллиардов рублей.