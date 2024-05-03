В Москве пьяный бизнесмен расстрелял охранника гостиницы и скрылся

В Москве пьяный бизнесмен расстрелял охранника гостиницы и скрылся на «Гелендвагене». Об этом в пятницу, 3 мая, написал Telegram-канал BAZA.

Инцидент произошел ночью 28 апреля на Кутузовском проспекте. Около гостиницы «Украина» они увидели раненного в голову мужчину. Пострадавшим оказался охранник — он рассказал, что внедорожник остановился напротив него, стекло опустилось и водитель выстрелил ему в голову. Пуля прошла мимо и оставила царапину. Пострадавшего увезли в больницу.

Очевидцы запомнили номера автомобиля. Стрелявшего задержали. Выяснилось, что мужчину давно лишили прав. При этом «Мерседес» числился на дорожно-разметочной компании «Век», учредителем которой был сам задержанный.

Во время досмотра в отделе у него нашли глаткоствольное ружье, а в карманах джинс три пакетика с наркотиками. Предпринимателю грозят три уголовных дела.