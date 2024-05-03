В Москве мужчина жестоко избил 17-летнего сына

В Москве мужчина жестоко избил 17-летнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло 1 мая. 17-летний молодой человек сделал отцу замечание из-за того, что тот был сильно пьян. Мужчина схватил металлическую ложку для обуви и начал бить подростка по ногам. Он сломал ребенку голень.

После этого он схватил подростка за шею и начал выдавливать ему глаз. Мужчину остановила мать ребенка.

В больнице у мальчика обнаружили перелом, многочисленные ушибы и серьезную травму глаза.

Полиция проводит проверку.