В Ленинградской области обнаружили труп на общем балконе

В Ленинградской области обнаружили труп на общем балконе. Об этом в пятницу, 3 мая, написал Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».

В полицию обратилась 68-летняя жительница Мурино, которая рассказала, что наткнулась на окровавленное тело под простыней.

Под тканью был неизвестный мужчина, на теле которого виднелось множество колото-резаных ран, а голова была проломлена.

Подозреваемый был задержан. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый сын заявительницы.

Мужчина признался, что убил товарища во время пьяной ссоры, потому что ревновал к нему свою девушку — вместе с ней они вытащили тело на общий балкон и накрыли простынёй.

Возбуждено уголовное дело.