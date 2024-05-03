В Ленинградской области обнаружили труп на общем балконе
В Ленинградской области обнаружили труп на общем балконе. Об этом в пятницу, 3 мая, написал Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».
В полицию обратилась 68-летняя жительница Мурино, которая рассказала, что наткнулась на окровавленное тело под простыней.
Под тканью был неизвестный мужчина, на теле которого виднелось множество колото-резаных ран, а голова была проломлена.
Подозреваемый был задержан. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый сын заявительницы.
Мужчина признался, что убил товарища во время пьяной ссоры, потому что ревновал к нему свою девушку — вместе с ней они вытащили тело на общий балкон и накрыли простынёй.
Возбуждено уголовное дело.