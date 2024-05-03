В армию Украины начнут призывать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом

В пятницу, 3 мая, Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, по которым будут признавать годными к службе.

В армию Украины начнут призывать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 3 мая, Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, по которым будут признавать годными к службе.

В списке фигурируют отдельные формы умственной отсталости и психических заболеваний. Также пригодными будут признавать отдельные категории больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом.