Украинская разведка заявила о мирных переговорах с Россией

Такие противостояния могут закончиться только дипломатическим путем.

Замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ не смогут одержать победу в конфликте с Россией, поэтому мирные переговоры — единственный выход из ситуации. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание The Economist.

По его словам, такие противостояния могут закончиться только дипломатическим путем.

Скибицкий сообщил, что переговоры начнутся не раньше второй половины 2025 года.