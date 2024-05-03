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Специалисты РНПК поздравили ветеранов с Днем Победы

Работники рязанской нефтеперерабатывающей компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») в преддверии Дня Победы поздравили ветеранов. Они отправились по адресам к ветеранам войны, узникам концлагерей, труженикам тыла, детям войны и передали подарки — стул складной для отдыха, продукты к праздничному столу и безграничное спасибо за победу.

Навестили 140 человек, 14 из которых отметили 100 и более лет. Акция по поздравлению ветеранов войны за многие годы вошла в копилку добрых дел рязанских нефтяников.

«Рад, что нам представилась такая возможность лично пообщаться с ветеранами, послушать истории из жизни на войне, лично поблагодарить их за мужество. Это общение бесценно», — сказал заместитель начальника установки сернокислотного алкилирования АО «РНПК» Анатолий Плотников.

В 2024 году нефтезавод принимает активное участие во всероссийской программе празднования Дня Победы. Среди сотрудники организован конкурс стихов «Помним и гордимся», среди детей работников — конкурс открыток для ветеранов.

Отмечается, что 6 мая предприятие пригласит ветеранов войны на праздничный концерт «Победный май», в ходе которого прозвучат песни военных лет в исполнении артистов Рязанского областного музыкального театра. А 9 мая примет участие в акции «Бессмертный полк» в новом формате.