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Сотрудников рязанской полиции обвинили в организации нелегальной миграции
В схеме участвовали семь сотрудников МВД.

Сотрудников рязанской полиции обвинили в организации нелегальной миграции. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В 2023 году ФСБ возбудила уголовное дело в отношении 64-летней жительницы села Рождествено Зари Князян (на фото). Позже следователи вышли на подельников нарушительницы, которые помогали фиктивно ставить иностранцев на учет. Среди сотрудников отдела миграции МВД их оказалось семь человек.

По данным портала, 16-18 апреля было предъявлено обвинение бывшим полицейским. Четыре правоохранителя работали в отделе «Скопинский», еще двое — в «Кораблинском», одна из обвиняемых служила на должности замначальника отдела по работе с гражданами России в УМВД по Рязанской области. Обвинение предъявлено по части второй статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения).