Шойгу: за две недели ВС России освободили три населенных пункта в ДНР

За прошедшие две недели войска РФ освободили Новобахмутовку, Семеновку, Бердычи в ДНР.

За прошедшие две недели войска РФ освободили Новобахмутовку, Семеновку, Бердычи в ДНР. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что с начала года ВС РФ взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов.

«Общие потери ВСУ за 2024 год превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. Ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли», — подчеркнул Шойгу.