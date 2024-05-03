На Пасху в Рязани увеличат количество автобусов, следующих до Богородского кладбища
Количество автобусов увеличат с 2 до 8 единиц.
На Пасху в Рязани увеличат количество автобусов на маршруте до Богородского кладбища. Об этом сообщается на сайте мэрии.
В воскресенье, 5 мая, на маршруте № 2 «станция Рязань-2 — кладбище Богородское» количество автобусов увеличат с 2 до 8 единиц.
Автобусы будут ходить по следующему расписанию:
- Время отправления от станции Рязань-2: 06:10, 06:46, 06:57, 07:09, 07:19, 07:30, 07:40, 07:51, 08:01, 08:13, 08:24, 08:35, 08:46, 08:57, 09:08, 09:19, 09:30, 09:41, 09:52, 10:03, 10:14, 10:25, 10:36, 10:47, 10:59, 11:09, 11:21, 11:33, 11:45, 11:58, 12:13, 12:31, 12:51, 13:05, 13:20, 13:33, 13:45, 13:57, 14:09, 14:30, 14:20, 14:41, 14:51, 15:03, 15:14, 15:37, 15:59, 16:30.
- Отправление от остановки «Кладбище Богородское»: 06:51, 07:31, 07:42, 07:53, 08:04, 08:15, 08:26, 08:37, 08:48, 08:59, 09:10, 09:21, 09:32, 09:43, 09:54, 10:05, 10:16, 10:27, 10:39, 10:51, 11:03, 11:16, 11:31, 11:49, 12:09, 12:24, 12:38, 12:50, 13:02, 13:15, 13:27, 13:38, 13:48, 13:58, 14:08, 14:19, 14:31, 14:43, 14:55, 15:06, 15:17, 15:27, 15:37, 15:48, 16:03, 16:20, 16:45, 17:15.