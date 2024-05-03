На Пасху в Рязани увеличат количество автобусов, следующих до Богородского кладбища

Количество автобусов увеличат с 2 до 8 единиц.

На Пасху в Рязани увеличат количество автобусов на маршруте до Богородского кладбища. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В воскресенье, 5 мая, на маршруте № 2 «станция Рязань-2 — кладбище Богородское» количество автобусов увеличат с 2 до 8 единиц.

Автобусы будут ходить по следующему расписанию: