На 81-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры Людмила Гоенко

Она 59 лет возглавляла общество книголюбов в Рязанской области.

На 81-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры Людмила Гоенко. Об этом сообщил сайт «Рязанских ведмомостей».

Людмила Георгиевна родилась 11 ноября 1943 года в городе Москве. Окончила РГПИ историко-филологический факультет в городе Рязани, ныне РГУ им. С.А. Есенина. 59 лет возглавляла общество книголюбов в Рязанской области.

Ей присвоено звание Заслуженный работник культуры РФ. Награждена почетными знаками: «За заслуги перед профессиональным сообществом Союз журналистов России» и «За заслуги перед Рязанской областью» — 2013. Лауреат премии имени академика Срезневского. Почётными грамотами от губернатора Рязанской области, Областной и городской Думы. Отмечена премией губернатора Рязанской области «За воспитание детей» в детском литературном фестивале «Начало», почётной грамотой от РСПЛ к 80-летию со дня рождения.

Фото: Рязанские ведомости