Стали известны последствия последней атаки на нефтезавод в Рязани

Работа предприятия не нарушена.

В результате возгорания на рязанском НПЗ работа объекта не нарушена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

1 мая в результате налета дрона произошел пожар на установке первичной переработки нефти АВТ-3. Возгорание не изменило работу объекта.

Официально о пожаре не сообщалось.

«Ущерб по факту минимальный, ничего серьезного. В целом на производство не повлияло. Налив нефтепродуктов идет как обычно, отгрузки не прекращаются», — поделился собеседник агентства.

Напомним, губернатор Павел Малков прокомментировал атаку украинского БПЛА, но не указал, куда был направлен огонь. Также рязанцы опубликовали видео с пожара на НПЗ.