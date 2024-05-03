Директор рязанского МКЦ уволился
Владимир Колчаев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Директор рязанского муниципального культурного центра Владимир Колчаев уволился. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в МКЦ.
Как отметили в учреждении, 2 мая Колчаев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Владимир Колчаев занимал должность директора МКЦ с 1997 года. В 2012 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Ранее стало известно, что директор Дворца молодежи Николай Плетнев также покидает свой пост.