Директор рязанского МКЦ уволился

Владимир Колчаев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Директор рязанского муниципального культурного центра Владимир Колчаев уволился. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в МКЦ.

Как отметили в учреждении, 2 мая Колчаев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Владимир Колчаев занимал должность директора МКЦ с 1997 года. В 2012 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Ранее стало известно, что директор Дворца молодежи Николай Плетнев также покидает свой пост.