Администрация Рыбновского района потребовала с подрядчика детсада пять миллионов
Напомним, прокуратура начала проверку после срыва сроков сдачи детского сада на 115 мест в Рыбном.
Администрация Рыбновского района Рязанской области подала иск к ООО «Прагма». Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.
Администрация требует взыскать неустойку в сумме 5,3 миллиона рублей.
Возбуждено производство по делу. Предварительное судебное заседание назначили на 20 июня 2024 года.
Напомним, прокуратура начала проверку после срыва сроков сдачи детского сада на 115 мест в Рыбном. По условиям контракта, подрядчик ООО «Прагма» должен был сдать объект до 30 октября, но не сделал этого. Готовность детсада оценивали на 90 процентов.