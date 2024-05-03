Администрация Рыбновского района потребовала с подрядчика детсада пять миллионов

Напомним, прокуратура начала проверку после срыва сроков сдачи детского сада на 115 мест в Рыбном.

Администрация Рыбновского района Рязанской области подала иск к ООО «Прагма». Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

Администрация требует взыскать неустойку в сумме 5,3 миллиона рублей.

Возбуждено производство по делу. Предварительное судебное заседание назначили на 20 июня 2024 года.

Напомним, прокуратура начала проверку после срыва сроков сдачи детского сада на 115 мест в Рыбном. По условиям контракта, подрядчик ООО «Прагма» должен был сдать объект до 30 октября, но не сделал этого. Готовность детсада оценивали на 90 процентов.