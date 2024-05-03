19-летний рязанец украл велосипед у курьера службы доставки

Его задержали.

19-летний рязанец украл велосипед у курьера службы доставки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в полицию обратилась владелица велосипеда — 34-летняя рязанка, которая предоставила это транспортное средство в аренду работнику службы доставки. Курьер выполнял заказ и оставил велосипед без присмотра у дома на улице Кудрявцева. Вернувшись через несколько минут, мужчина заметил его пропажу.

Выяснилось, что велосипед угнал 19-летний рязанец.

Молодого человека задержали. Ему грозит до 5 лет колонии.