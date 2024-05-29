Жительница Михайловского района незаконно получала «чернобыльские» выплаты

На нее возбудили уголовное дело.

Жительница Михайловского района незаконно получала «чернобыльские» выплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, 46-летняя женщина в апреле 2023 года зарегистрировались в одном из сел Михайловского района из перечня населенных пунктов, попавших в зону радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ей была назначена ежемесячная выплата. Выяснилось, что по факту женщина проживала в другом месте.

Сумма выплат, которые она получила составила 25 340 рублей. На нее возбудили уголовное дело. Ей грозит штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет.