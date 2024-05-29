Володин раскритиковал недостаточную реакцию на ситуацию в воронежской школе

Инцидентом также заинтересовались местная прокуратура и следком.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал недостаточную реакцию на ситуацию с досмотром учениц в воронежской школе. Об этом в среду, 29 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Председатель на заседании поинтересовался у главы комитета по просвещению Ольги Казаковой, был ли приглашен в комитет руководитель Рособрнадзора, напомнив, что у членов комитета есть все необходимые полномочия», — сказал собеседник агентства, добавив, что, по словам Володина, пока депутаты будут рассылать запросы, «там закончатся все экзамены».

Известно, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев 30 мая на заседании комитета Госдумы по просвещению поднимет этот вопрос.

В ведомстве добавили, что следят за ситуацией, но отдельных мер пока не предпринимается.

Также проверки по инциденту начали прокуратура и Следственный комитет Воронежской области.

Напомним, ранее стало известно, что местные власти не нашли нарушений при проверке скандала с раздеванием школьниц перед ЕГЭ в Воронеже.