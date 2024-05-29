Великобритания разрешила Киеву ударять по России ракетами Storm Shadow

«У нас уже есть прецедент. Великобритания уже разрешила использовать предоставленные ею дальнобойные ракеты Storm Shadow», — заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.

Великобритания разрешила использовать переданные ракеты Storm Shadow для ударов по российским объектам. Об этом в интервью Bloomberg заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.

«У нас уже есть прецедент. Великобритания уже разрешила использовать предоставленные ею дальнобойные ракеты Storm Shadow», — сказал чиновник, добавив, что ВСУ «уже их применяли».