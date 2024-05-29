В Ярославле нашли похищенную двухлетнюю девочку

В Ярославле нашли похищенную двухлетнюю девочку. Об этом в среду, 29 мая, сообщил Telegram-канал «Mash».

Ребёнка в общежитии обнаружил волонтёр. Там же была и предполагаемая 32-летняя похитительница.

Девочку нашли во время прочесывания района в доме на улице Юности. Женщину, которая, по данным следствия, увела её с площадки, отправят на психиатрическую экспертизу.

Ребёнка забрали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. При визуальном осмотре травм на теле не обнаружили.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее стало известно, что в Ярославле женщина похитила двухлетнюю девочку с детской площадки.