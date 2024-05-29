Власти отреагировали на скандал с раздеванием школьниц перед ЕГЭ

В Воронеже чиновники не нашли нарушений при досмотре школьников перед ЕГЭ. Об этом в среду, 29 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на региональное минобразования.

Инцидент произошел во вторник, 28 мая. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале скрины одиннадцатиклассниц, которые рассказали, что в школе № 62 при досмотре на пункте проведения экзамена учениц заставили снимать бюстгальтеры. Кроме того, в туалете кабинки оказались без дверей, поэтому ученики не решились им воспользоваться.

«Представитель охранной организации выполнял действия согласно инструкции, нарушения этических норм не наблюдается На камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов ППЭ [пункта приема экзамена] к выпускникам. Осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился корректно, с привлечением охранника женского пола», — говорится в сообщении местного минобра.

По данным созданной для расследования инцидента комиссии, более 130 выпускников из 143 прибывших на ЕГЭ прошли рамку металлодетектора без звукового сигнала, их направили в аудиторию. Но при проходе некоторых участниц произошло звуковое оповещение. В каждом случае девушек просили подумать, в чем его причина, а также предложили отдать запрещенные предметы и пройти дополнительную проверку ручным металлодетектором.

По данным комиссии, на видеокамерах не зафиксировано ни одного случая конфликта, тревоги или нервного возбуждения у школьников, также не было апелляций на нарушения порядка проведения экзамена и актов о его досрочном завершении.

Записи с видеокамер чиновники не опубликовали.