В Санкт-Петербурге восьмиклассник умер, надышавшись газом

Всё произошло днем 28 мая в Стрельне. Трое приятелей отправились на прогулку. Ребята «задорно» проводили время — курили вейпы и сигареты. В какой-то момент им пришла в голову идея купить газовый баллон для заправки зажигалок и подышать испарениями.

Спустя час подобного досуга одному из мальчиков стало плохо — товарищи повели его домой. Уже возле парадной школьник перестал подавать признаки жизни. Друзья незамедлительно вызвали скорою помощь, однако было уже слишком поздно.

Известно, что погибший проживал в полной семье, в школе его характеризовали удовлетворительно. Мальчик состоял на учете в ОУУП И ПДН ОМВД по Петродворцовому району.