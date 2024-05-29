В Санкт-Петербурге двое подростков покончили с собой

В Санкт-Петербурге двое подростков покончили с собой. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Тела 16-летней девочки и 17-летнего молодого человека нашли в квартире на улице Софьи Ковалевской.

Женщина приехала проведать дочь и увидела ребенка и ее друга мертвыми. Уточняется, что трупы лежали валетом. Признаков насильственной смерти не было. Оба учились в лицее сервиса и индустриальных технологий. Молодой человек, уроженец Смоленска, был на курс старше подруги.

Трехкомнатная квартира, где нашли подростков, раньше принадлежала бабушке девочки — студентка жила в ней одна. Она долго не выходила на связь с мамой, поэтому та решила проверить, все ли в порядке. Женщина приехала в гости, открыла дверь своими ключами и обнаружила тела.