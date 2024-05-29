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В РЖД рассказали, когда вступит в силу запрет на высадку животных из электричек
Ранее РЖД запретила высаживать животных из поездов после гибели кота Твикса в январе 2024 года.

В РЖД рассказали, когда вступит в силу запрет на высадку животных из электричек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора РЖД Ивана Колесникова.

По его слова, запрет на высадку из поездов животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году.

Ранее РЖД запретила высаживать животных из поездов после гибели кота Твикса в январе 2024 года. Животное выбросила на улицу проводница поезда.