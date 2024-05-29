В Рязанской области задержали похитителя велосипеда

На 35-летнего безработного мужчину завели уголовное дело.

В Новомичуринске задержали похитителя велосипеда. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 70-летняя жительница Новомичуринска, она заявила о краже велосипеда. Транспортное средство она оставила в подъезде дома, пристегнув противоугонным тросом. Однако позже имущество было похищено.

Оперативники выяснили, что к краже причастен 35-летний безработный местный житель. Его задержали. У него изъяли велосипед.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».