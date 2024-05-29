В Рязанской области на федеральных трассах пройдут рейды по автобусам

Мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД водителями автобусов, осуществляющими междугородние перевозки пассажиров по федеральным дорогам.

В Рязанской области на федеральных трассах пройдет профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщило региональное УМВД.

Мероприятия пройдут в среду, 29 мая. Они направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей автобусов, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров по федеральным дорогам.

«Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности», — указано в публикации.