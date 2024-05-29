В Рязанской области камеры зафиксировали около 300 непристегнутых водителей

Нарушения с камер проверяются людьми в течение четырех дней.

В Рязанской области камеры на ремень зафиксировали около 300 нарушений. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

"Первые постановления были вынесены 23 мая… В данный момент комплекс настроен только на водителя, но в дальнейшем модуль искусственного интеллекта будет обновлён, и будут фиксировать и пассажиров непристегнутых", — отметил замначальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Игорь Харчиков.

Зафиксированные нарушения с камер проверяются людьми в течение четырех дней, после обработки выносят постановления.

Как уточнили в сюжете, штраф за нарушение составляет одну тысячу рублей. На данный момент в Рязанской области установлено 32 комплекса, фиксирующих непристегнутый ремень у водителя, 15 из них размещены в Рязани.

Напомним, 23 мая, в Рязани заработали камеры на ремень.