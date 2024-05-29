В Рязанской области к купальному сезону подготовили 33 пляжа

Наибольшее число купальных зон находится в областном центре.

В Рязанской области к купальному сезону подготовили 33 пляжа. Об этом в среду, 29 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«В Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Рязанской области поступила информация о 33 пляжах, планируемых к открытию. На них имеется декларация на право эксплуатации», — говорится в сообщении.

Больше всего пляжей расположено в областном центре, их пять.

Спасатели напомнили, что купаться можно только на официальных пляжах, которые прошли освидетельствование. Такие места имеют спасательные и медицинские посты, дно водоемов проверено водолазами, взяты необходимые пробы воды, обустроена инфраструктура.