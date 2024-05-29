В Рязанской области изменится расписание некоторых пригородных поездов

Причина — ремонтно-путевые работы.

В Рязанской области изменится расписание некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Причина — ремонтно-путевые работы. На станции Новая Пустынь 31 мая и 3 июня железнодорожники обновят 2 стрелочных перевода. Технологические «окна» назначены с 06:00 до 16:00.

Ремонтно — путевые работы также пройдут:

на перегоне Лесок-Листвянка 4 июня с 08:30 до 12:30 и на станции Лесок 13 июня с 07:00 до 11:00;

на участке Дягилево-Рязань-1и на станции Дягилево 7 и 9 июня с 07:30 до 11:30.

Кроме того, на станции Сасово 7 июня с 10:50 до 12:20 состоятся работы по модернизации объектов энергообеспечения.

«Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у ряда пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Узуново, Голутвин, Гавердово, Ясаково, Шилово и Сасово, Ряжск-Рязань-2, а также Голутвин, Фаустово, Раменское и Москва — Пассажирская — Казанская, изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Ряд поездов проследует по укороченным маршрутам», — указано в публикации.

В МЖД попросили с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменением в расписании поездов.