В Рязанский СИЗО пытались передать запрещенные предметы в подошве обуви

Посылку пыталась доставить родственница арестованного.

В Рязанский СИЗО пытались передать запрещенные предметы в подошве обуви. Сотрудники УФСИН пресекли нарушение. Об этом сообщили в группе ведомства в «ВКонтакте».

Два сотовых телефона в подошве кроссовок обнаружил при досмотре одной из посылок сотрудник группы надзора отдела безопасности следственного изолятора. Вместе с ними подследственному пытались передать также три сим-карты и три USB-провода.

Предметы передавала родственница арестованного. В ее отношении начали административное расследование.