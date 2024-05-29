В Рязани приставы оштрафовали микрофинансовую организацию за некорректные СМС должнику

Теперь представили компании должны выплатить штраф 100 тысяч рублей.

В Рязани приставы оштрафовали микрофинансовую организацию за некорректные смс должнику. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области.

Отмечается, что рязанцу и его родственникам регулярно поступали смс-сообщения некорректного содержания с требованиями вернуть кредит. Мужчина обратился к судебным приставам с жалобой.

Действие организации признали незаконными. Теперь представили компании должны выплатить штраф 100 тысяч рублей.