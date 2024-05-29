В Рязани обнаружили магазин, продававший контрафактные сигареты

На 60-летнюю предпринимательницу завели уголовное дело.

В Рязани выявили продажу контрафактных сигарет. Об этом сообщило региональное УМВД.

При обработке полученной информации полицейские провели осмотр помещения павильона на улице Новоселов. В присутствии понятых они нашли сигареты с признаками контрафактности. Всего оперативники изъяли 4240 пачек сигарет различных наименований без специальных (акцизных) марок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В противоправной деятельности подозревают 60-летнюю жительницу Рязани — индивидуальную предпринимательницу.

Возбуждено дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ.