В Рязани на восьми улицах отключили электричество

Очевидцы сообщают, в связи с отключением в центре Рязани перестали работать светофоры.

В Рязани на восьми улицах отключили электричество. Об этом 29 мая сообщили в городских электросетях.

Без света остались улицы:

Павлова,

Первомайский проспект,

Пожалостина,

Бутырки,

Семинарская,

Каширина,

Сенная,

Трубежная.

Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов с момента отключения. Очевидцы сообщают, в связи с отключением в центре Рязани перестали работать светофоры.