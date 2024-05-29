В Рязани на восьми улицах отключили электричество
Очевидцы сообщают, в связи с отключением в центре Рязани перестали работать светофоры.
В Рязани на восьми улицах отключили электричество. Об этом 29 мая сообщили в городских электросетях.
Без света остались улицы:
- Павлова,
- Первомайский проспект,
- Пожалостина,
- Бутырки,
- Семинарская,
- Каширина,
- Сенная,
- Трубежная.
Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов с момента отключения. Очевидцы сообщают, в связи с отключением в центре Рязани перестали работать светофоры.