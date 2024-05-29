В России запретили списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с родителей

В настоящее время средства инвалида могли подпасть под взыскание.

В России запретили списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с родителей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о тех случаях, когда пенсию за несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, получают родители, усыновители и опекуны.

В настоящее время средства инвалида могли подпасть под взыскание.