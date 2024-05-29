В России ввели штрафы за оказание некачественных коммунальных услуг

Закон подписал Владимир Путин.

В России ввели штрафы для ресурсоснабжающих организаций в размере до 100 тыс. рублей за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами. Закон опубликован на официальном портале правовой информации, его подписал Владимир Путин.

Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и дополняет его положениями, устанавливающими наказание для ресурсоснабжающих организаций, нарушающих режим обеспечения населения коммунальными услугами. Так, предусматривается наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей — для юрлиц. В случае повторного привлечения к ответственности — до 30 тыс. и до 100 тысяч рублей соответственно.

Закон вступает в силу через десять дней после опубликования.