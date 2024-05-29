В Роспотребнадзоре рекомендовали сократить рабочий день при жаре

В зависимости от температуры рабочий день может быть уменьшен на период от одного до четырех часов.

В Роспотребнадзоре рекомендовали сократить рабочий день при повышенной температуре в помещении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градусов, рабочий день рекомендовали уменьшить на час. При повышении до 29 градусов — на два часа, а при 30,5 — на четыре часа, заявили в ведомстве.