В Омске при пожаре в частном доме погибли двое маленьких братьев

В Омске при пожаре погибли двое маленьких братьев. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России.

Возгорание на втором этаже частного дома на улице 3-я Красноармейская в ночь на 29 мая. Родители находились на первом этаже и успели выбежать на улицу. Они пытались потушить пожар и спасти двух спящих сыновей семи и четырех лет.

«Зайти на второй этаж, где находились два мальчика, не получилось. Родители обратились к соседям, которые вызвали пожарных и „скорую“. По приезду пожарные вытащили детей, которые скончались. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения, телесных повреждений нет», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным следователей, причиной пожара стало замыкание электропроводки из-за зарядного устройства бытового прибора. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».