В мэрии заявили, что туалет на территории Кремлевского сквера не предусмотрен

Уточняется, что модульный санузел установили ближе к памятнику Сергею Есенину, но он временно закрыт на ремонт.

В мэрии заявили, что туалет на территории Кремлевского сквера не предусмотрен. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что благоустройство завершилось в декабре 2023 года: уложили тротуарную плитку, установили городские качели, пандусы для маломобильных граждан, скамейки и урны, детскую площадку и комплекс светодинамических фонтанов. Привели в порядок забор и входную группу.

По данным управления энергетики и ЖКХ, на зеленых зонах сквера уже всходит газонная трава, работает автополив. Там, где газон взошел неравномерно, подрядчик устраняет недочеты.

Кроме того, в мэрии заявили, что общественный туалет на территории не предусмотрен.

Уточняется, что модульный санузел установили ближе к памятнику Сергею Есенину, но он временно закрыт на ремонт.

Напомним, ранее корреспондент РЗН. Инфо прогулялся по площадке на Соборной после зимней реконструкции и отметил, что в Кремлевском сквере, благоустроенном за 250 миллионов, нет газона и туалетов.