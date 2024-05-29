В мэрии сообщили, что стоимость проезда в муниципальном транспорте не изменится

Напомним, во вторник, 28 мая, стало известно, что в рязанских маршрутках и автобусах увеличится стоимость проезда.

В мэрии сообщили, что стоимость проезда в муниципальном транспорте не изменится. Информация появилась на сайте администрации.

Отмечается, что стоимость поездки в городских автобусах и троллейбусах составляет 29 рублей при расчете наличными и 27 рублей — по безналу.

Напомним, во вторник, 28 мая, стало известно, что в рязанских маршрутках и автобусах увеличится стоимость проезда.