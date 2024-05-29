В мэрии Рязани отчитались об устранении засора канализации в Горроще

Специалисты «Водоканала» провели работы на перекрестке улиц Полетаева и Островского.

В мэрии Рязани отчитались об устранении засора канализации в Горроще. Информацию администрация опубликовала на сайте.

Специалисты «Водоканала» провели работы на перекрестке улиц Полетаева и Островского.

«В данный момент продолжаются работы по гидродинамической промывке системы канализации и очистке смотровых колодцев. После этого работники предприятия проведут работы по благоустройству территории, очистке и промывке асфальта», — отметили в мэрии.

Также сообщается о завершении работ на улице Кальной. «Там была проведена массовая промывка системы водоснабжения, из-за чего произошла утечка чистой воды из пожарного гидранта», — прокомментировали ситуации в администрации.