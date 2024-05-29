В Ленобласти мужчина зарезал мать и ходил по улицам в крови

В Ленобласти мужчина зарезал мать и ходил по улицам в крови. Об этом в среду, 29 мая, сообщили Telegram-канал «78 Новости» со ссылкой на региональный седком.

Инцидент произошел в Ивангороде на проспекте Текстильщиков. Там 41-летний петербуржец бегал и кричал на горожан.

Полицейские задержали дебошира. У него дома сотрудники обнаружили труп 71-летней женщины с множественными ножевыми ранениями.

«Следствием установлено, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в процессе ссоры, возникшей из-за личных неприязненных отношений, нанес матери несколько ударов ножом в область расположения жизненно важных органов, от которых наступила смерть последней на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержанного поместили в ИВС.