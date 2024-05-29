В Курской области загорелись пять строений после атаки дронов ВСУ

В Курской области загорелись пять строений после атаки дронов ВСУ. Об этом в среду, 29 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на врио главы региона Алексея Смирнова.

Два частных дома и три постройки вспыхнули в поселке Теткино Глушковского района в результате сброса взрывных устройств на них с двух БПЛА.

Среди людей никто не пострадал.

«Возникшие пожары в двух домах, трех дворовых постройках и гараже удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин. Обязательно окажем помощь собственникам в восстановлении и ремонте имущества», — написал Смирнов.