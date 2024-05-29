В городище Старая Рязань начался месяц иммерсивных экскурсий

Направлений экскурсий несколько. Большинство мероприятий бесплатное.

В городище Старая Рязань начался месяц иммерсивных экскурсий. С 25 мая их проводит АНО «Старая Рязань» в партнерстве с Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Направлений экскурсий несколько. «Авдотья Рязаночка» во время театрализованного представления расскажет о жителях городища, когда это место было большим по меркам того времени городом. Посетители экскурсии станут полноценными участниками представления, они узнают, чем занимались предки рязанцев, как обустраивали быт, что их интересовало.

Также экскурсии проводит археолог-исследователь. Вместе с ним гости вспомнят историю городища, как сражалась и пала Старая Рязань от войск Батыя в 1237 году. В летописях самые поэтические и пронзительные строки посвящены трагедии Рязани.

Посетителям также предлагают посмотреть фильм о Старой Рязани, зайти в храм Преображения Господня.

Большинство мероприятий бесплатное. Расписание экскурсий смотрите на сайте . Там же можно забронировать бесплатный проезд на автобусе по воскресеньям.

Мероприятие 6+