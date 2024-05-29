В центре Рязани дерево упало на здание котельной

Инцидент произошел во дворе дома № 19 по улице Семинарской.

В центре Рязани дерево упало на здание котельной. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Рязань».

Инцидент произошел во дворе дома № 19 по улице Семинарской.

Уточняется, что дерево упало около месяца назад.

«И никому никакого дела нет: ни УК, ни теплосети. Наверно ждут, когда котельная разрушится?» — отмечают пользователи. При этом они заявили, что во дворе есть четыре старых дерева, с которых падают сухие ветки и сучья. Согласно публикации, жильцы обращались в УК.