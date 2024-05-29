В Башкирии мужчине срезало часть головы тросом во время катания на гидроцикле

В Башкирии мужчине срезало часть головы тросом во время катания на гидроцикле. Об этом в среду, 29 мая, сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Трое мужчин были на водоеме. Один из них предложил покататься на водных скутерах.

55-летний местный житель шел по воде первым и не заметил препятствие, которое было натянуто поперек потока. Удар был такой силы, что пострадавший сделал сальто и рухнул в воду.

Спасатели достали тело на берег.