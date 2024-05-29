Студенты РГАТУ встретились со специалистом комиссии по делам несовершеннолетних

Студенты РГАТУ имени Костычева встретились с ведущим специалистом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Московского района Евгенией Афониной.

Мероприятие прошло в субботу, 25 мая. Цель встречи — профилактика правонарушений и воспитания правовой культуры молодежи. В ней участвовали студенты факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования.

В ходе мероприятия Афонина осветила вопросы административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений. Участники встречи обсудили ответственность за употребление алкоголя, узнали об ответственности за незаконное приобретение, хранение и распространение наркотиков. Кроме того, вместе со специалистом ребята подробно разобрали случаи, когда несовершеннолетний без прав находился за рулем транспортного средства. Беседа была основана на конкретных примерах и фактах из профессиональной деятельности. Студенты активно и с интересом участвовали в обсуждении, задавали вопросы и делились своим мнением.

В завершение встречи Афонина настоятельно рекомендовала соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха в летний период и вручила молодежи буклеты с полезной информацией по профилактике правонарушений.