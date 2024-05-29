Стала известна личность водителя, который сбил велосипедиста в Рязани и скрылся

Им оказался 49-летний житель Московской области

Стала известна личность водителя, который сбил велосипедиста в Рязани и скрылся. Подробности ДТП опубликовала пресс служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, утром 29 мая вблизи дома № 22-б по улице Московское шоссе 49-летний житель Московской области на автомобиле Skoda Rapid сбил 38-летнего рязанца на велосипеде.

В результате велосипедист получил различные травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.