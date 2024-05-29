Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию со стаями крыс в центре города

Ранее полчища грызунов заметили у Городских рядов.

Мэрия ответила рязанцам на сообщения про стаи крыс около Городских рядов на площади Ленина в комментариях под постом в Telegram-канале Павла Малкова.

Как отметили в ведомстве, они провели беседу с руководителем торгового комплекса «Городские ряды» по этому вопросу. Он в свою очередь уведомил предприятие «Вкусно — и точка» о принятии незамедлительных мер по складированию и своевременной утилизации отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Кроме того, администрация сообщила, что в случае обнаружения грызунов рязанцы могут обращаться в Роспотребнадзор Рязанской области. А также в мэрии добавили, что они постоянно взаимодействуют с ведомством по поводу обработке муниципальных территорий от грызунов.

Напомним, рязанцы жаловались на стаи крыс в центре города.