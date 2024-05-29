Рязанца лишили водительских прав за долг по алиментам более 1,3 млн рублей
Кроме того, судебные приставы ограничили ему выезд за пределы России и арестовали счета.
Рязанца лишили водительских прав за долг по алиментам более 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Рязанской области.
Отмечается, что мужчина не платил средства на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Образовалась задолженность 1 млн 362 тысячи рублей.
Судебные приставы ограничили ему выезд за пределы России, лишили права управления транспортным средством, арестовали счета.
После этого рязанец погасил задолженность в полном объеме.