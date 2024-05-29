Рябков: Россия категорически против применения оружия из космоса

Активное движение США в этой сфере вынуждает искать возможные контрмеры.

Россия категорически против применения оружия из космоса. Об этом в среду, 29 мая" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова привело ТАСС.

«Мы категорически против применения оружия из космоса, в космосе, включая цели в космосе. Но все более интенсивное движение США и некоторых других американских союзников по НАТО в направлении того, чтобы космос стал ареной для силового противоборства, вынуждает нас в практическом плане смотреть, что это все будет означать, какие здесь возможны контрмеры», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о возможности использования странами НАТО средств космической разведки для помощи Украине в нанесении ударов по РФ.